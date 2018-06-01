Нардеп: Дело Бабченко должно нанести России репутационный удар

Украина делом Бабченко должна нанести репутационный удар по РФ. Для того, чтобы это произошло, следствие должно пройти молниеносно, беспристрастно и результаты должны быть донесены не только до общественности, но и мирового сообщества.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины Юрий Бублик.

«Было неожиданно наблюдать за лентой новостей в социальных сетях, где еще старые сообщения о соболезнованиях близким Бабченко и новые о том, что он жив. Я был удивлен, как и все. Это был информационный удар для людей, которые следят за ходом событий в Украине. Но в то же время было странное ощущение, словно бы репутационный удар наносится Украине. Удар должен наноситься России, и Украина должна к этому приложить все усилия», – отметил депутат.

В частности, по его словам, для того, чтобы это произошло, следствие должно пройти молниеносно, беспристрастно, и результаты должны быть донесены не только до общественности, но и до всего мирового сообщества – что это действительно дело рук страны-агрессора.

«Никто же не закидывает это убийство США или Франции, потому что там есть уровень демократии. А в РФ режим уничтожил не одного политика, журналиста. Поэтому никто и не удивился в мире, что это дело рук Московии. Но наряду с этим, нужно это тщательно доказать, что это действительно так. Правоохранители должны показать, кто исполнитель и заказчик всего того, что происходит в Украине», – сказал Бублик.

Господин Бублик считает, что без доказательств в цивилизованном мире неправильно обвинять даже самого страшного тирана. Если мы себя идентифицируем с европейским сообществом, то любые обвинения должны основываться на доказательствах.

«Если бы мы жили, как Московия, в условиях диктатуры, то тогда можно было бы обмениваться такими заявлениями. Предположения – это одно, но когда идут официальные заявления, они должны быть подтверждены доказательствами, потому что это наше лицо и репутация среди мирового сообщества», – убежден гость программы.

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