На Волыни начался благотворительный телемарафон «Спешите делать добро»

Уже традиционным для Волыни стало проведение ежегодного благотворительного телемарафона «Спешите делать добро» по случаю Международного дня защиты детей. Его основная цель – собрать средства, чтобы помощи детям-сиротам.

Поэтому сегодня, 1 июня, в прямом эфире одного из местных телеканалов стартовал телемарафон «Спешите делать добро», – сообщили ИA ZIK в отделе информационной политики ОГА.

Среди гостей студии – председатель облгосадминистрации Александр Савченко. Следует отметить, что тематическое мероприятие организовано областным отделением Детского фонда Украины совместно с телеканалом, а также при активной поддержке органов исполнительной власти, местного самоуправления и духовенства.

По словам председателя правления детского фонда Украины Елены Гринченко, Международный день защиты детей – очень важный праздник. Именно в этот день необходимо еще раз привлечь внимание взрослых к проблемам детства. Ведь подрастающее поколение в будущем станет основой сильной и независимой Украины. Поэтому так важно обеспечить счастливую и полноценную жизнь каждого ребенка. Следовательно, призывает всех волынян принять участие в телемарафоне.

«Волынь – счастливая и благословенная земля, ведь 25 % ее населения – это дети. Это чрезвычайно хороший показатель, который свидетельствует о том, что это молодая земля. Однако, из почти 240 тысяч маленьких волынян половина нуждаются в особой социальной помощи, в первую очередь, со стороны государства. Поэтому наша главная задача сделать все возможное, чтобы все дети имели одинаковые возможности и равные права. Сердце за это болит. И у нас не початый край работы», – отметил председатель ОГА.

Среди проблем, которые он озвучил, – приобретение жилья детям-сиротам, строительство новых учебных заведений.

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