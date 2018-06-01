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пятница, 1 июня, 2018, 21:52 Регионы
На Ровенщине сократилось поголовье КРС и коров

В хозяйствах Ровненской области всех форм собственности сократилось поголовье крупного рогатого скота и коров.

Сейчас главное управление статистики Ровненской области обнародовало данные о состоянии животноводства региона в 2017 году – информирует собкор IA ZIK.

По данным специалистов управления, в 2017 году хозяйствами всех категорий реализовано на убой 79,7 тысячи тонн сельскохозяйственных животных (в живом весе), что на 0,8% больше, чем в 2016 году.

В хозяйствах всех категорий на 1 января 2018 года насчитывалось 139,4 тысячи голов крупного рогатого скота (на 1,8% меньше, чем на 1 января 2017 года), в том числе коров – 94,2 тысячи голов (на 1,3% меньше прошлогоднего показателя).
Ровненская областьживотноводство
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