Мальчик, которого накануне в Киеве сбил полицейский, провел 6 часов на операционном столе

Закрытая черепно-мозговая травма, многочисленные переломы, кровоизлияния и ушибы. В таком состоянии – 13-летний мальчик, которого вчера сбило полицейское авто. Сейчас он в реанимации. Под утро пришел в себя. Всю ночь под палатой дежурили родители парня, и общаться с журналистами не захотели.

Об этом говорится в сюжете информационного проекта «Первые о главном» на телеканале ZIK.

«Состояние парня стабилизировали в реанимации. Перевели в операционную для коррекции переломов конечностей, которые были у ребенка. Операции длились 6 часов. Тяжесть травмы обусловлена закрытой черепно-мозговой травмой, линейным переломом костей черепа, кровоизлиянием в желудочек головного мозга», – рассказал заместитель главного врача Охматдета Юрий Довбня.

Виновника аварии – также милиционера – с места ДТП сразу же забрали коллеги, поскольку там собрались десятки возмущенных людей. Экспертиза показала – пьян он не был. Впрочем, по словам очевидцев, ехал со скоростью более 100 километров в час. И это в спальном районе.

«Удар был очень сильным. Автомобиль не тормозил, он летел. Следом за ним ехал черный бус и другие машины, которые слегка притормозили и поехали дальше», – рассказали очевидцы.

На кадрах с места ДТП видно, что первое авто из кортежа остановилось, следующие машины проехали мимо.

И хотя полиция заявила, что машина выполняла спецзадание, сегодня появилась информация – водитель авто действительно служит в батальоне сопровождения полиции.

«Есть правила сопровождения лиц, находящихся под охраной, первых лиц, которые приезжают в нашу страну, особенно премьер-министров, президентов, спикеров. И это уже не право государства, а обязанность государства гарантировать безопасность. И понятно, что ДТП в жизни происходит, никто не застрахован, что работник тоже может его совершить», – прокомментировал начальник управления Государственной охраны Украины Валерий Гелетей.

Расследовать дело Киевская прокуратура уже начала, там возбудили уголовное производство. Направлено поручение в МВД относительно проведения служебного расследования по факту указанного события, подготовленные ходатайства о назначении и проведении ряда экспертиз.

А расследовать дело поручили главному управлению Службы безопасности Украины в Киеве.

Дмитрий Будкевич, «Первые о главном»

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