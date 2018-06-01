Львов получил €35 млн на мусороперерабатывающий завод и рекультивацию Грибовицкого полигона

Сегодня, 1 июня, в Киеве подписали соглашения о предоставлении Львову 35 млн евро на реализацию проекта по обращению с твердыми бытовыми отходами.

Об этом сообщает пресс-служба ЛГС.

Подписание состоялось в рамках заседания руководителей Фонда Е5Р при участии мэра Львова Андрея Садового, директора ЛКП «Зеленый город» Вадима Ноздри, управляющего директора ЕБРР Марины Петров, директора департамента экологии и устойчивого развития ЕБРР Алистера Кларка и руководителя Фонда Е5Р Андерса Лунд.

Согласно подписанных соглашений, пакет финансирования включает 13-летний кредит ЕБРР в размере 20 млн. евро под гарантию города, инвестиционный грант в размере до 10 млн. евро от Восточноевропейского фонда энергоэффективности и окружающей среды (E5P), который возвращать не нужно, а также льготный кредит в размере 5 млн. евро от Фонда чистых технологий (ФЧТ).

Эти средства город использует для того, чтобы начать строительство завода по глубокой переработке твердых бытовых отходов, а также осуществить рекультивацию существующего полигона.

Управляющий партнер Европейского банка реконструкции и развития Марина Петров отметила, что Львов – самый активный город в Украине в плане сотрудничества с ЕБРР.

«Конкретно этим проектом мы начинаем реализацию в Украине новой инициативы, которая называется «Зеленые города». Львов станет девятым городом-участником этой программы в целом, но в Украине он будет первым», – подчеркнула Марина Петров.

«Хочу поблагодарить Европейский банк реконструкции и развития, всем экологическим фундациям Европейского Союза, которые присоединились, Посольство Франции и французское Правительство, которые предварительно предоставили нам техническую помощь. Компания «Еджіс» была активно задействована и помогает нам в проектной части по проектированию самого завода и выполнение всех объемов проектирования по рекультивации. Сегодня мы получили стопроцентную гарантию наличия средств. Имея средства, в этом году планируем начать процесс строительства завода. Срок строительства – 2 года. Также хотим начать полномасштабные процессы по рекультивации полигона. Это сложный комплекс. Работы будут продолжаться до 5 лет», – отметил Андрей Садовый, городской голова Львова.

«Общая сумма договора составляет 35 млн евро. В частности, 25 млн евро – это заем от ЕБРР, а 10 млн евро – это грантовая составляющая. С 25 млн евро займа от ЕБРР 21,5 млн евро – это бюджет первого этапа строительства мусороперерабатывающего комплекса. Предыдущие годы были подготовительные, а сейчас – финальное подписание соглашения, далее начинается реализация проекта», – отметил директор ЛКП «Зеленый город» Вадим Ноздря.

Также этот проект станет первым в рамках имплементации Национальной стратегии управления отходами, разработка которой осуществлялась совместно с ЕБРР и поддерживалась через Мультидонорский счет для стабилизации и устойчивого развития Украины (который поддерживают Дания, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Япония, Нидерланды, Польша, Швеция, Швейцария, Великобритания, Соединенные Штаты и Европейский Союз, который является крупнейшим донором).

ЕБРР является крупнейшим международным финансовым инвестором в Украине. С начала деятельности в стране в 1993 году Банк взял на себя обязательства относительно предоставления почти € 12,1 млрд. в рамках около 400 проектов.

Справка

Сумма кредитного договора – 25 млн евро. Срок кредита – 13 лет с даты вступления в силу кредитного договора (начиная с 2018 года). Льготный период – 3 года с даты вступления в силу кредитного договора (2018-2021 годы). Схема погашения кредита – двадцатью равными полугодовыми платежами с началом погашения после завершения льготного периода.

Сумма гранта – до 10 миллионов евро. Это инвестиционный грант от Фонда Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде (E5P) для проекта обращения с твердыми бытовыми отходами в Львове.

ЕБРР – многосторонний банк, который поддерживает развитие частного сектора и предпринимательских инициатив в 38 странах на трех континентах. Банк принадлежит 66 странам, ЕС и ЕИБ. Цель инвестиций ЕБРР – сделать экономику в регионах его деятельности конкурентоспособной, инклюзивной, хорошо управляемой, «зеленой», устойчивой и интегрированной. Следить за деятельностью Банка можно на веб-сайте, в Фейсбуке, Линкдине, Інстаграмме, Твиттере и Ютубе.

Восточноевропейское партнерство по энергоэффективности и экологии (E5P) – мультидонорский фонд объемом € 180 млн. под управлением ЕБРР, назначением которого является содействие инвестициям в энергоэффективность в Украине и других странах Восточной Европы. Фонд E5P был создан по инициативе правительства Швеции во время ее председательства в Европейском Союзе (ЕС) в 2009 г. Финансирование из средств E5P дополняет кредиты для проектов энергоэффективности, которые предоставляют такие финансовые организации, как ЕБРР, Европейский инвестиционный банк, KfW, Северная экологическая финансовая корпорация и Группа Всемирного банка. Донорами E5P является ЕС и США, а также Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Исландия, Ирландия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Словакия, Швеция, Швейцария и Украина.

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