Луценко: Нет продвижения в делах об убийстве Шеремета и Окуевой

У следствия нет результатов расследования многих резонансных убийствах – например, убийство журналиста Павла Шеремета.

«К сожалению, следствие не имеет серьезного продвижения по одной из версий, которые сейчас тщательно прорабатываются. Убийство Амины Окуевой, убийство других работников СБУ. Они все еще остаются без результатов досудебного следствия», – сказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире одного из телеканалов.

По словам Луценко, есть продвижение в деле об убийстве журналиста Олеся Бузины – обвиняемые находятся в суде.

По делам о покушении на народного депутата Антона Геращенко и убийству полковника СБУ Александра Хараберюша следствие завершено.

Досудебное расследование в деле о покушении на народного депутата Игоря Мосийчука и нескольких заказных убийств не в Киеве продолжается.

Павел Шеремет был убит в центре Киева 20 июля 2016 года. Журналиста похоронили в Минске. По данным следователей, злоумышленники закрепили взрывчатку на днище автомобиля, за рулем которого был Шеремет. Национальная полиция с 24 июля 2017 года засекретила все постановления судов по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета из соображений безопасности. Впоследствии дело журналиста Павла Шеремета квалифицировали как убийство, связанное с его профессиональной деятельностью.

30 октября 2017 года в поселке Глеваха под Киевом убили добровольца АТО Амина Окуєву. Неизвестные совершили выстрелы по автомобилю из кустов. Амина Окуева от полученных ранений скончалась, а ее муж Адам Осмаев, также получивший ранения, выжил.

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