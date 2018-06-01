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пятница, 1 июня, 2018, 21:31 Мир
Лукашенко назвал ситуацию в Донбассе «следствием столкновения России и Запада»

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал конфликт на Донбассе следствием столкновения Российской Федерации и Запада.

Об этом передает «Белта».

«Основная угроза, как я ее вижу, – столкновение интересов великих держав... Столкновение между Россией и Западом, Россией и США», – сказал лидер Беларуси.

Он подчеркнул, что такие столкновения имеют свои проявления, в частности, в ситуации на Донбассе и Сирии. Лукашенко добавил, что в Сирии, в частности, столкнулись интересы крупных государств.

«Лоб в лоб стоят на позициях (в Сирии, – ред.) Россия, особенно Иран и США. Точно так и в Украине. Мне кажется, что там, может быть, и был бы мир, если бы в этом противостоянии не были заинтересованы другие», – подытожил президент Беларуси.
БеларусьАлександр Лукашенко
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