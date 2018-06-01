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пятница, 1 июня, 2018, 14:05 Спорт
Леся Цуренко и Людмила Киченок прекратили свои выступления в паре на теннисном турнире Roland Garros-2018

Украинский дуэт Леся Цуренко / Людмила Киченок (на фото – слева и справа соответственно) встретились в стартовом матче теннисного турнира Roland Garros-2018 в Париже с чешской парой Андреа Главачкова / Барбора Стрицова, в котором победу одержали последние.

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За 1 час и 58 минут украинки подали одну подачу навылет, сделали шесть брейк-поинтов. В свою очередь чешки не сделали ни эйсу и реализовали семь брейк-поинтов, сообщает официальный сайт Федерации тенниса Украины.

Первый сет теннисистки начали ровно, но выиграть его так и не смогли, чего нельзя сказать о втором. Украинки выглядели сильнее и преимущество осталось за ними. Концовку встречи наши спортсменки провалили. На шесть геймов соперника они ответили лишь одним и в итоге проиграли на старте турнира в трех сетах – 4-6, 6-3, 1-6.

Напомним, что в матче второго круга в одиночном разряде Roland Garros-2018 Леся Цуренко обыграла американку Коко Вандевен.

 
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