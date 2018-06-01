Конец эпохи: компания Canon прекратила продажу своей последней пленочной камеры

Компания Canon объявила о том, что официально прекращает продажу модели EOS-1v, своей последней пленочной камеры.

Производство профессиональной модели EOS-1v, представленной в 2000 году, было фактически остановлено еще в 2010, сообщает The Verge, пишет НВ.

Техобслуживание фотоаппаратов продлится вплоть до 31 октября 2025 года. Однако, фирма оставляет за собой право отказать в ремонте после 31 октября 2020 года, если нужных комплектующих не окажется в наличии.

Профессиональная 35-мм SLR, EOS-1v представила пятое поколение профессиональных SLR от Canon, а дизайн ее корпуса стал основой для будущих камер компании, включая EOS-1D. В 2000 году камера стала самой быстрой среди пленочных камер с подвижным зеркалом. Рекорд был побит в 2007 году цифровой «зеркалкой» Nikon D3.

The Verge подчеркивает, что, хотя Canon больше не продает никаких пленочных камер, это не говорит о смерти пленки как технологии. Например, Nikon как и раньше продает две пленочные камеры: F6 и FM10.

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