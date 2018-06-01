Как будут обследовать жилье претендентов на субсидии

Социальные инспекторы будут обследовать материально-бытовые условия домохозяйств, претендующих на получение субсидии, по утвержденному акту, который имеет четкие разделы и не предусматривает осмотра содержимого холодильника или шкафа.

Об этом в интервью Укринформу заявил генеральный директор Директората семьи и социальной поддержки населения Минсоцполитики Виталий Музыченко.

«С мая, то есть с нового неотопительного периода, каждое решение комиссии о назначении субсидии будет приниматься на основании акта обследования материально-бытовых условий проживания домохозяйства, который будет составлять социальный инспектор управления соцзащиты с выходом на место. Довольно распространено ложное представление или введение в заблуждение общества, что они приходят и проверяют холодильники и заглядывают в шкафы. Никто этого, конечно, не делает и это не является объектом для проверки. На сегодня утвержден акт обследования материально-бытовых условий, который имеет четкие разделы – чем должен поинтересоваться социальный инспектор и что он должен оценить», – сказал Музыченко.

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Он пояснил, что социальный инспектор в первую очередь оценивает жилищные условия – в каком состоянии дом, есть ли там ремонт. Кроме того, объектом мониторинга является наличие дорогостоящей техники.

В частности, в акте обследования отражается и наличие таких товаров долговременного потребления, как микроволновая печь или стиральная машина, если их стоимость превышает десять прожиточных минимумов. «То есть, если социальный инспектор укажет, что видел «плазму» на 70 дюймов, комиссия имеет право спросить – где гражданин ее взял и какая ее стоимость. Если он скажет, что купил ее пять лет назад, когда имел соответствующие доходы, и предоставит подтверждение, комиссия примет это к сведению с учетом того, что это не влияет на текущее состояние этого гражданина. Но если он будет говорить, что вот мне подарили, а вот я нашел и так далее, возникает вопрос – не скрывает ли семья прочие доходы», – отметил гендиректор Директората семьи и социальной поддержки населения.

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Он отметил, что объемы возможных обследований домохозяйств с выходом инспекторов на место можно будет оценить после того, как граждане подадут заявления на жилищные субсидии и декларации, предусмотренные новым Положением.

«Если домохозяйство имеет право на субсидию на общих основаниях, то есть для этого не требуется решение комиссии, к ним не придет социальный инспектор. А если гражданин приходит и говорит: «Хочу, чтобы мои документы вынесли на рассмотрение комиссии, потому что я на общих основаниях права на субсидию не имею, но считаю, что нуждаюсь, ибо не могу оплатить коммунальные услуги», – этим он дает согласие на обследование материально-бытовых условий», – пояснил Музыченко.

Кабинет министров 27 апреля внес изменения в программу предоставления субсидий. Отныне граждане не будут получать помощи от государства на оплату коммунальных услуг, если в собственности семьи есть авто, которому меньше 5 лет, кроме мопеда и авто, предоставленного органом соцзащиты населения. Также субсидия не будет предоставляться, если площадь квартиры превышает 120 квадратных метров, а дома – 200 квадратных метров, кроме детских домов семейного типа и приемных семей. В случае безработных лиц субсидия будет предоставляться тем, кто официально зарегистрирован в службе занятости.

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