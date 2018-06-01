Гройсман хочет иметь «своего» человека на посту министра финансов, – Богословская

Министр финансов Данилюк не один раз делал заявления о том, что на него давят, поскольку он пытается строить работу Минфина как органа, который не зависит от политической конъюнктуры.

На этом настаивает народный депутат Украины предыдущих созывов Инна Богословская в эфире программы «Vox populi» на телеканале ZIK.

Напомним, во время заседания правительства министр финансов Александр Данилюк и Премьер-министр Владимир Гройсман поспорили из-за должность заместителя.

Накануне Александр Данилюк написал письмо к G7 с намерением «избежать двусмысленности и манипуляций» в его конфликте с Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

«В этой ситуации я – за Данилюка. Мы знаем, что сейчас Кабинет министров, который создан по квотному принципу партий, вообще не выполняет главные задачи исполнительной власти. Также мы знаем, что министр финансов уже не один раз делал заявления о том, что на него давят, поскольку он пытается строить работу Минфина как органа, который не зависит от политической конъюнктуры», – подчеркнула Богословская.

Политик напомнила, что спор возник из-за того, что министр финансов Данилюк уже четвертый или пятый раз пытается получить разрешение Кабмина на назначение заместителя, а правительство не дает этого сделать.

«Это безусловное право министра требовать и назначать себе заместителя. Поэтому такая ситуация не является нормальной и, вероятнее всего, ссора стала публичной после того, как вопрос неоднократно пытались решить внутри правительства.

Это означает, что на самом деле конфликт гораздо глубже, и, возможно, Гройсман просто хочет иметь «своего» человека на посту министра финансов», – предположила Инна Богословская.

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