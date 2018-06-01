«Гомосоветикус» не может за один день стать членом гражданского общества, – Солонтай

Выборы – это эволюционный процесс. В начале 2000-ых Институт политического образования впервые затрагивал тему формирование совладельцев жилья. Тогда оказалось, что только в 2% домов люди общаются между собой. В то время как сегодня уже в каждом третьем доме есть объединения совладельцев. За это время значительно вырос уровень образованности граждан.

Такое мнение в эфире информационно-политического проекта «Прямым текстом» на телеканале ZIK высказал эксперт Института политического образования Александр Солонтай.

«Как представитель Института политического образования скажу, что действительно украинский народ очень мало политически образован. Но я не перестаю обращать внимание на то, что это все в динамике – мы вчера были менее политически образованными, чем сегодня, а завтра точно будем более политически образованными», – заверил эксперт.

Для примера он рассказал, как в начале 2000-ых Институт политического образования впервые «копнул» тему формирования объединений совладельцев жилья.

«Тогда закончилась приватизация жилых помещений и уже так было, что в пяти-девятиэтажных домах не было ни одной квартиры, которая была бы в государственной, коммунальной или еще какой-то непонятной собственности. А людям – частным владельцам нужно было объединяться», – рассказывает Александр Солонтай.

Однако, отметил эксперт Институт политического образования, даже владельцы кооперативов, где всегда была частная собственность, иногда не умеют общаться между собой.

«Я помню эти феноменальные цифры, что только в 2% домов люди общаются между собой. Остальные 98% домов – дальше живут в Советском Союзе. В то время как сегодня в каждом третьем доме или уже создано объединение совладельцев и люди общаются между собой, или уже функционирует инициативная группа, регистрирующего объединения», – говорит специалист.

Таким образом, убежден Александр Солонтай, за это время значительно вырос уровень образованности граждан, которые наконец-то общаются между собой и обсуждают понятие общей совместной собственности, земельного участка, права голоса и прочее.

«Эти люди выборы наконец в жизни провели. Как я шучу, наконец-то люди проголосовали за цвет собственной стены в подъезде и выбрали старшего в доме», – иронизирует политический эксперт.

Он убежден, что таким избирателям завтра будет значительно легче выбирать местного депутата, мэра, потому что они, как минимум, прошли выборы на уровне своей собственности.

«Это эволюционный процесс. Не может «гомосоветикус» превратиться в развитого члена гражданского общества за один день. Нужно пройти эволюционный путь», – заявил Солонтай.

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