Глава комитета нацбезопасности Литвы: Стране нужно избавиться от «Росатома»

Литве следует принять принципиальные решения для «очистки» страны от компаний, деятельность которых не совместима с интересами национальной безопасности страны.

Об этом заявил председатель комитета национальной безопасности и обороны Сейма Литвы Витаутас Бакас, передает «Европейская правда».

По его словам, первая среди таких компаний – российский атомный гигант «Росатом», который до сих пор в Литве является подрядчиком закрытия Игналинской АЭС.

По словам Бакаса, одной из важнейших частей проведенного комитетом расследования о влияние бизнес-групп на политику была энергетика и роль «Росатома» в закрытии ИАЭС.

«Важно понять, что мы все еще не обеспечили себе энергетическую независимость. Мы сделали один шаг, но вторая наша нога все еще в болоте и уже не один год мы все никак не можем эту ногу вытащить», – сказал Бакас, после того, как были утверждены выводы расследования.

По его словам, в Литве есть граждане, которые поддерживают энергетическую зависимость.

«Нужны очень смелые и принципиальные решения для того, чтобы мы могли очистить Литву от компаний, которые не совместимы с интересами национальной безопасности. Министерство энергетики разрушило миф, который создавался с 2004 года, о том, что без «Росатома» мы эту Игналину не закроем. В мире действуют 40 предприятий, которые могут сделать эту работу. США, Япония, Европа. Мы точно можем выбрать дружеское предприятие», – сказал Бакас.

В заключении комитета говорится о том, что в этом году планируется объявить конкурс на строительство комплекса для отходов Игналинской АЭС, а у «Росатома» есть в этом вопросе общие интересы с контролируемым Дарюсом Моцкусом концерном MG Baltic. Как утверждает комитет, непрозрачные связи «Росатома», контролируемой им немецкой компании Nukem и MG Baltic с политиками, госслужащими, руководителями предприятий создавали предположительно незаконное влияние при принятии органами государственной власти и управления решений и реализации проектов на стратегическом предприятии.

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