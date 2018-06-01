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пятница, 1 июня, 2018, 11:57 Спорт
Элина Свитолина сегодня в Париже сыграет матч третьего круга теннисного турнира Roland Garros-2018

Сегодня, 1 июня, четвертая ракетка мира, украинка Элина Свитолина в Париже сыграет в третьем раунде теннисного турнира Roland Garros-2018 с румынской теннисисткой Михаелой Бузарнеску.

Соперница Свитолиной занимает 33-е место в рейтинге WTA. На турнире Бузарнеску переиграла Ваню Кинг из США и Ребекку Петерсон из Швеции. При этом румынка отдала соперницам в сумме всего девять геймов, что свидетельствует о достаточно серьезную форму 30-летней теннисистки, сообщает официальный сайт Федерации тенниса Украины.

Бузарнеску теперь демонстрирует свои лучшие результаты на турнирах серии Grand Slam. Победа над соперницей из первой пятерки станет еще одним выдающимся достижением в пока что скромной карьере. Однако вряд ли Элина Свитолина, которая при определенных раскладах может стать первой ракеткой мира после турнира, готова сходить с дистанции уже сейчас.

Украинка умеет создавать сама себе проблемы, но кажется, это не тот случай. Элина банально имеет высший класс и должна подтверждать свой статус фаворитки. Хотя не стоит исключать, что Бузарнеску сможет выиграть один сет.
ТеннисЭлина СвитолинаWTARoland Garros-2018
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