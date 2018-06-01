live
Aнонси
Анонс спецпроекту з Наташею Влащенко
Анонс спецпроекту з Наташею Влащенко
1 июня, пятница
Анонс програми Перша передача
Анонс програми Перша передача
2 июня, суббота
Геннадій Кернес, мер Харкова у програмі «Hard з Влащенко»
Геннадій Кернес, мер Харкова у програмі «Hard з Влащенко»
2 июня, суббота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
пятница, 1 июня, 2018, 8:32 Общество
Эксперты назвали самую опасную профессию в Украине

По информации Государственной службы статистики, в 2017 году в Украине было зафиксировано более 4,3 тыс. случаев производственного травматизма, среди которых ожоги, поражения током, ампутация конечностей и др.

Об этом пишет Народная правда.

При этом, как оказалось, 70% смертельных случаев вызваны некоторыми причинами:

  • смерть от падения;
  • смерть в результате обрушения предметов на пострадавших;
  • взрывы газовых баллонов;
  • ДТП на стройплощадках.

Также большое количество смертельных случаев и травмирования строителей были вызваны нарушениями техники безопасности (неисправное оборудование), проведением сварки во взрывоопасной среде, неосторожность при нетрезвом состоянии на работе.

Количество несчастных случаев при бытовом, непрофессиональном строительстве в разы выше: ежегодно серьезные травмы при выполнении домашних работ получают от 2 млн украинцев. Из них погибает около 10 тысяч человек, а 28 тысяч человек становятся инвалидами.

Причины травматизма – взрыв газовых баллонов, поражения током, неосторожное обращение с электроинструментами, ожоги кислотами и щелочами.

 
професии
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
2018-06-01 09:44 :08