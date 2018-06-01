Эксперты назвали самую опасную профессию в Украине

По информации Государственной службы статистики, в 2017 году в Украине было зафиксировано более 4,3 тыс. случаев производственного травматизма, среди которых ожоги, поражения током, ампутация конечностей и др.

Об этом пишет Народная правда.

При этом, как оказалось, 70% смертельных случаев вызваны некоторыми причинами:

смерть от падения;

смерть в результате обрушения предметов на пострадавших;

взрывы газовых баллонов;

ДТП на стройплощадках.

Также большое количество смертельных случаев и травмирования строителей были вызваны нарушениями техники безопасности (неисправное оборудование), проведением сварки во взрывоопасной среде, неосторожность при нетрезвом состоянии на работе.

Количество несчастных случаев при бытовом, непрофессиональном строительстве в разы выше: ежегодно серьезные травмы при выполнении домашних работ получают от 2 млн украинцев. Из них погибает около 10 тысяч человек, а 28 тысяч человек становятся инвалидами.

Причины травматизма – взрыв газовых баллонов, поражения током, неосторожное обращение с электроинструментами, ожоги кислотами и щелочами.

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