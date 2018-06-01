Десять часов пассажиров рейса YAN AIR продержали в аэропорту Борисполь

В аэропорту Борисполь около 200 людей не выпускают из здания уже десять часов. Среди пассажиров - группа из 60 детей из разных регионов Украины, которые должны лететь на отдых и в лагеря в Болгарию.

Об этом сообщил IA ZIK один из пассажиров рейса YAN AIR 5407 Андрей Крупосий.

«Рейс авиалиний YAN AIR должен следовать в Бургас (Болгария). Вылет по расписанию должен был состояться в 14.00. В 12.00, за два часа, как и положено, пассажиры прибыли в аэропорт. С тех пор людей не выпускают из аэропорта Борисполь. Представители авиакомпании не предоставляют никакой информации, связи с ними до сих пор нет. Не выходят на связь и представители Министерства транспорта... Это безобразие. Дети нервничают и плачут, один ребенок уже потерял сознание», – отметил Андрей Крупосий в комментарии IA ZIK.

Андрей Крупосий сообщил, что люди начинают бунтовать и уже вызвали сотрудников Нацгвардии и полиции.

В 21.40 Андрей Крупосий сообщил, что наконец, после огласки скандальной задержки, самолет вылетает в Болгарию, и поблагодарил всех, кто поддержал людей в трудной, неприемлемой ситуации.

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