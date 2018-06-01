Дело Сенцова в Варшаве рассматривают в контексте оккупации Россией Крыма

Министерство иностранных дел Польши рассматривает дело украинского режиссера Олега Сенцова в контексте оккупации Россией Крыма и несоблюдение Москвой международных обязательств и выражает протест против действий РФ.

Об этом, ссылаясь на заявление МИД Польши, передает «Укринформ».

«Мы хорошо знаем дело осуждения и заключения Олега Сенцова. Мы считаем его политическим заключенным и требуем его освобождения. Судьбу Сенцова мы воспринимаем в более широком контексте действий России по оккупации Крыма и несоблюдение ею международных конвенций», – подчеркивается в заявлении польского внешнеполитического ведомства.

Как отмечается, МИД Польши неоднократно на международных форумах выражало решительный протест против враждебных действий Москвы в отношении Киева, а также по поводу драматической гуманитарной ситуации и принудительного содержания на территории России граждан Украины.

«Мы поддерживаем территориальную целостность Украины и признаем Крым частью Украинского государства», – отмечает МИД Польши.

Как отмечается, Польша вместе со всем демократическим сообществом призвала Россию отказаться от оккупации Крыма и от выбранной Кремлем стратегии «использование аргументов силы и военного потенциала в реализации своей внешней политики».

Польское МИД обращает внимание, что министр Яцек Чапутович вместе с семью другими главами МИД стран-членов ЕС и Украины в заявлении на страницах EU Observer высказал сопротивление против политики «свершившихся фактов», которую Россия осуществляет в Крыму, в частности дальнейшей милитаризации полуострова, а также сожаление по поводу отсутствия прогресса в вопросах соблюдения прав человека, обращая внимание на ситуацию с преследованием национальных меньшинств на полуострове и на дело Сенцова.

«На европейских форумах и форумах ООН мы апеллируем к международному сообществу и впредь сохраняем единство в деле отрицательной оценки действий России в отношении Украины и продолжаем совместную политику давления на Москву, элементом чего является механизм санкций», – подчеркивают в польском внешнеполитическом ведомстве.

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