Дело об убийстве детей: премьер Грузии отказался уходить в отставку

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили отказался оставить свой пост – несмотря на протесты в Тбилиси.

Соответствующее заявление в пятницу, 1 июня, распространила пресс-служба грузинского правительства, передает DW.

«Как только я буду убежден, что отставка моего кабинета принесет пользу стране и хотя бы немного улучшит и разрядит ситуацию, я не буду сомневаться ни секунды. Сегодня – не та ситуация и не тот момент», – подчеркнул глава кабмина.

Вечером 31 мая в Тбилиси несколько тысяч человек вышли на акцию протеста в связи с приговором по делу об убийстве двух школьников в декабре 2017 года. Леван Дадунашвили и Давид Саралидзе погибли во время массовой драки между учениками. Тбилисский городской суд 31 мая частично оправдал обвиняемых по этому делу. Одному из них, в частности, переквалифицировали обвинение с умышленного убийства на попытку умышленного убийства.

После вынесения вердикта протестующие, в том числе отец одного из погибших, вышли на акцию к зданию Главной прокуратуры Грузии. После этого руководитель ведомства Ираклий Шотадзе подал в отставку. Митинг переместился к зданию парламента страны. Присутствующие начали скандировать требования отставки правительства. В ночь на 1 июня акцию пришлось временно прекратить из-за ливня. Митингующие планируют продолжить ее 1 июня в 16:00 по местному времени. К мероприятию могут присоединиться жители регионов.

В заявлении для прессы Георгий Квирикашвили заверил, что прокуратура вернет дело на доследование.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.