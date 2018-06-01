Британские ученые впервые создали роговицу глаза с помощью 3D-принтера

Исследователи из Университета Ньюкасла впервые в истории создали роговицу для человеческого глаза методом трехмерной печати.

Об этом сообщает «Новое время», ссылаясь на Science Daily.

Авторы работы уверяют, что новая техника может быть использована в будущем для обеспечения неограниченного числа донорских роговиц.

Роговица играет важную роль в фокусировке зрения. Сейчас существует значительная нехватка роговицы, доступной для трансплантации, причем 10 миллионов людей во всем мире требуют хирургической операции для предотвращения слепоты. Кроме того, почти 5 миллионов человек страдают от слепоты из-за рубцевания роговицы, вызванной ожогами, рваными ранами и тому подобным.

Ученые взяли стволовые клетки от здорового донора роговицы, смешали их с альгинатом и коллагеном и создали из этой смеси раствор, подходящий для печати, который назвали «биочернилом». С помощью простого и дешевого 3D-биопринтера ученые успешно сумели распечатать формы, которые максимально напоминают человеческие роговицы. На печать ушло меньше 10 минут.

«Наш уникальный гель – комбинация альгината и коллагена, удерживает стволовые клетки живыми, производя материал, достаточно жесткий, чтобы сохранять форму, но достаточно мягкий, чтобы его можно было выдавить из сопла 3D-принтера», – говорит ведущий автор новой работы Че Коннон, профессор Ньюкаслского университета.

«Это основывается на нашей предыдущей работе, в которой мы хранили клетки живыми в течение нескольких недель при комнатной температуре внутри аналогичного гидрогеля. Теперь у нас есть готовое к использованию биочернило, которое содержит стволовые клетки, позволяющие пользователям печатать ткани, не беспокоясь о выращивании клеток отдельно», – добавил он.

Ученые также продемонстрировали, что могут создать роговицу, соответствующую уникальным характеристикам пациента. Просканировав глаза пациента, исследователи смогли быстро напечатать роговицу, которая точно соответствовала его размерам и форме.

«Теперь наши 3D-печатные роговицы должны пройти дальнейшие испытания, и это будет через несколько лет до того, как мы сможем использовать их для трансплантации. Однако мы показали, что этот подход имеет потенциал», – подчеркнул Коннор.

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