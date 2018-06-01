Боевики в панике: «Третья сила» нанесла сокрушительный удар по оккупантам Донбасса

Украинские бойцы на Донбассе уничтожили боевую технику оккупантов.

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук волонтер Юрий Мисягин.

По его данным, произошло это возле Северодонецка в зоне ответственности 53-й бригады ВСУ. Там, по проверенным украинским военным данным, «третья сила» уничтожил две боевые машины пехоты врага.

Две бронемашины уничтожил тот же раздел «третьей силы», который в апреле этого года разгромил две машины радиоэлектронной борьбы оккупантов, которые были переданы боевикам из России и стоили миллионы, пишет Мисягин.

Волонтер напомнил, что в последнее время украинские бойцы ответным ударом уничтожили очень много военной техники боевиков, в том числе бронемашин, на Светлодарской дуге, под Докучаевском, а теперь и возле Северодонецка.

«Теперь сепары не знают, как технику от укропов прятать», – написал о панике боевиков Юрий Мисягин.

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