live
Aнонси
Анонс спецпроекту з Наташею Влащенко
Анонс спецпроекту з Наташею Влащенко
1 июня, пятница
Анонс програми Перша передача
Анонс програми Перша передача
2 июня, суббота
Геннадій Кернес, мер Харкова у програмі «Hard з Влащенко»
Геннадій Кернес, мер Харкова у програмі «Hard з Влащенко»
2 июня, суббота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
пятница, 1 июня, 2018, 0:53 События
Боевики в панике: «Третья сила» нанесла сокрушительный удар по оккупантам Донбасса

Украинские бойцы на Донбассе уничтожили боевую технику оккупантов.

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук волонтер Юрий Мисягин.

По его данным, произошло это возле Северодонецка в зоне ответственности 53-й бригады ВСУ. Там, по проверенным украинским военным данным, «третья сила» уничтожил две боевые машины пехоты врага.

Две бронемашины уничтожил тот же раздел «третьей силы», который в апреле этого года разгромил две машины радиоэлектронной борьбы оккупантов, которые были переданы боевикам из России и стоили миллионы, пишет Мисягин.

Волонтер напомнил, что в последнее время украинские бойцы ответным ударом уничтожили очень много военной техники боевиков, в том числе бронемашин, на Светлодарской дуге, под Докучаевском, а теперь и возле Северодонецка.

«Теперь сепары не знают, как технику от укропов прятать», – написал о панике боевиков Юрий Мисягин.

Ñ1
война в ДонбассеЮрий МисягинООС
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
2018-06-01 03:55 :14