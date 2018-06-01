Беларусь может разместить войска РФ у себя из-за американских военных в Польше

Беларусь не намерена разворачивать на своей территории российские войска, но может рассмотреть этот вопрос, если Польша примет войска США на постоянной основе.

Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает «Европейская правда».

По его словам, база США в Польше может усилить «недоверие» в регионе.

«Нет ничего невозможного. Сейчас мы не планируем развертывание новых иностранных военных баз на территории Беларуси, потому что хотим сделать вклад в безопасность в нашем регионе и не хотим становиться источником проблем», – сказал Макей, добавив, что Беларусь все равно «должна принимать во внимание будущие шаги своих соседей».

Ранее европейское издание газеты Politico со ссылкой на документы, обнародованные министерством обороны Польши, сообщило, что Польша выразила готовность выделить до $2 млрд из своего бюджета для финансирования постоянной военной базы США на своей территории. Министерство обороны США допустило увеличение своего военного контингента в Польше. Москва заявила, что готова реагировать на расширение инфраструктуры НАТО к границам РФ.

Сейчас в рамках операции Atlantic Resolve в Польше на ротационной основе размещается американская танковая бригада численностью около 3,5 тысячи военнослужащих. Они имеют в своем распоряжении 400 гусеничных машин, 900 единиц колесной техники, включая 87 танков Abrams и 18 самоходных 155-миллиметровых гаубиц Paladin.

Еще в этом году в Польше должна начать работать американская противоракетная база, которая должна защитить от ограниченной ракетной атаки баллистических ракет на территорию страны и часть европейского пространства НАТО. Одновременно это один из главных элементов системы союзнической противоракетной обороны.

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