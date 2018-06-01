Айдер Муждабаев: Угроза жизни Бабченко была и есть сейчас

Угроза жизни журналиста Аркадия Бабченко была и остается, и это не вызывает никаких сомнений, ведь у русской мафии нет «тормозов».

Об этом в эфире программы FACE 2 FACE с Татьяной Даниленко на телеканале ZIK заявил заместитель директора крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев.

Гость программы отметил, что на определенном этапе он понял, что «убийство» российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко – инсценировка.

«Я процентов на 90 был уверен, что он жив, уже около 2-х часов следующего дня. Меня не убедило фото, там все остальное было очень правдоподобное, а я просто это фото не сразу увидел», – отметил Айдер Муждабаев и добавил, что если бы он увидел фото «убитого» коллеги ранее, то понял бы, что это – инсценировка.

Гость программы подчеркнул, что угроза жизни Аркадия Бабченко была и есть, и это не вызывает у него сомнений.

«В отличие от многих аналитиков, которые давно здесь живут, а я – только три года, я жил в той российской системе. Я понимаю, что это такое, кто эти люди. Я понимал, что тормозов там, в принципе, нет, из разных соображений, скажем, для дестабилизации Украины в рамках гибридной войны, они вполне могут определенное количество людей «перебить», – отметил Айдер Муждабаев.

Журналист отметил, что российская мафия живет по «понятиям», согласно которым нельзя обижать «главного». За это, с его слов, и был убит оппозиционный российский политик Борис Немцов, а Олег Сенцов является личным пленником Путина за то, что оскорбил того лично, находясь за решеткой.

Напомним, 29 мая стало известно, что в Киеве киллер трижды выстрелил в спину российскому оппозиционному журналисту Аркадию Бабченко, когда тот заходил в свою квартиру. Сообщали, что журналист умер в «скорой». На следующий день председатель СБУ Василий Грицак проинформировал, что Аркадий Бабченко – жив и рассказал о деталях проведенной СБУ спецоперации. СБУ задержала подозреваемого Бориса Германа, которого обвиняют в заказе убийства журналиста.

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