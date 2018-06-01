Архивы Польши подтверждают захоронения УПА в Грушовичах

В Грушовичах захоронены тринадцать воинов УПА. Доказательства этому нашли украинские историки в польских архивах. А пока ждут официальных результатов раскопок – предлагают полякам альтернативу мирного соседства.

Об этом говорится в сюжете проекта «Первые о главном» на телеканале ZIK.

Год назад вандалы снесли надгробный памятник воинам УПА в селе Грушовичи в Подкарпатском воеводстве Польши. Вскоре прозвучала и официальная позиция: никаких захоронений в этом месте нет, а памятник просто символический.

Впрочем на прошлой неделе польские историки провели раскопки, чтобы расставить все точки над «и». Они пригласили украинскую делегацию, правда, разрешили только наблюдать.

«Мы, к сожалению, не имели возможности влиять на исследования. Могли делать фотографии, видео и осматривать артефакты. Оказалось, что на месте разрушенного памятника есть захоронения», – рассказывает секретарь Государственной межведомственной комиссии по увековечению памяти Святослав Шеремета.

Тела восемнадцати человек захоронены в два яруса. На нижнем – мужчины, женщины и дети. Вероятнее всего они были местными. На верхнем – дохоронены молодые мужчины. И опять мнения украинских и польских экспертов разделились.

«На верхнем ярусе могут лежать воины Украинской повстанческой армии. Из многих источников мы знаем, что таким образом ночью подзахоранивали украинских повстанцев в гражданские захоронения», – отмечает Святослав Шеремета.

В то же время польская сторона не верит, что найденные останки принадлежали воинам УПА. Они предполагают, что захоронения еще с 19-го века.

«Чтобы сделать выводы, надо, как минимум, провести серьезное исследование территории», – отмечает Святослав Шеремета.

Украинские историки указывают и на вещественные доказательства, как-вот пуговица от немецкой нательного белья, которую носили воины УПА, или же монеты двадцатых годов. Кроме того эксперты поехали искать правды в польских архивах.

«По воспоминаниям и документам, на кладбище в Грушовичах похоронено тринадцать подпольщиков ОУН и воинов Украинской повстанческой армии. Сегодня нам удалось идентифицировать по фамилиям, должностям и псевдонимах пятерых человек», – подчеркивает историк Владимир Бирчак.

Документы подтверждают: люди, похороненные в Грушовичах, погибли в борьбе с прокоммунистической польской властью. Следовательно, их могилы должны были бы охраняться законодательством страны.

«Есть данные, что они погибли в боях с НКВД, в борьбе с тоталитарным режимом. И их захоронение подпадает под действие польского закона о военных захоронениях», – добавляет Владимир Бирчак.

Поэтому украинцы надеются, что памятник восстановят, а исследования продолжат, но уже на других условиях. Окончательный отчет поляки обещают в конце июня.

«Возможно, польская сторона после обработки материалов даст несколько иные выводы, чем были опубликованы по предварительным результатам», – говорит секретарь Государственной межведомственной комиссии по увековечению памяти Святослав Шеремета.

Украинские эксперты уже авансом предлагают выгодное для Польши предложение: легализовать памятники такого образца в обеих странах и с расчетом «все на все».

Оксана Лоик. «Первые о главном»

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