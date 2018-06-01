Архиепископ Климент: Голодающий украинский активист Владимир Балух в тяжелом состоянии

У украинского активиста Владимира Балуха, который 19 марта объявил бессрочную голодовку в СИЗО Симферополя, тяжелое состояние здоровья.

Об этом Крым.Реалии сказал архиепископ Симферопольский и Крымский Климент.

«Состояние Владимира тяжелое. Как себя человек может чувствовать через столько дней голодовки? Владимир находится в физическом истощении. У него нет сил. Во время судебного заседания (31 мая – КР) он постоянно пил воду», – сказал Климент.

По словам адвоката Балуха Дмитрия Динзе, в подконтрольном Кремлю районном суде 31 мая сторона обвинения закончила предоставлять доказательства по делу украинского активиста Владимира Балуха.

Адвокаты настаивали, что это позволит определить, были ли удары со стороны начальника ИВС, которые могли бы спровоцировать Балуха на соответствующую реакцию.

Новое дело против Балуха возбуждено из-за заявления начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него.

Владимир Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года из-за несогласия с судебными преследованиями, которые называет сфальсифицированными.

Суд в Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 необлагаемых минимумов доходов граждан (около 4600 гривен).

Другое дело против активиста возбуждено из-за заявления начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него.

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – за флаг Украины, который находился во дворе его дома.

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