45 нардепов обратились в КСУ относительно нарушений во время назначения Денисовой

В Конституционный суд поступило представление 45 народных депутатов относительно предполагаемых нарушений во время избрания парламентом народного депутата Людмилы Денисовой Уполномоченным Верховной Рады по правам человека.

«Представление 45 нардепов относительно нарушений во время назначения Уполномоченного Верховной Рады по правам человека уже поступило», – отметили в КСУ, передает «Укринформ».

Как отметили в Конституционном суде, депутаты просят рассмотреть, соответствуют ли Конституции положения статьи 208 Регламента Верховной Рады в части установления процедуры принятия решения об избрании на должность и увольнения с должности Уполномоченного ВР по правам человека путем открытого голосования большинством голосов нардепов от конституционного состава Верховной Рады и постановления парламента «О назначении Денисовой Л.Л. Уполномоченным Верховной Рады по правам человека от 15 марта 2018 года».

В КСУ отметили, что в данный момент определяется судья-докладчик, который будет готовить проект постановления коллегии об открытии или отказе в открытии производства. По процедуре, если коллегия откажет в открытии производства, дело должно быть передано Большой палате, где будет решено, открывать ли производство. При положительном решении КСУ рассмотрит представление нардепов.

24 мая народный депутат Мустафа Найем заявил, что представление в Конституционный суд Украины относительно проверки конституционности избрания Уполномоченным Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой подготовили 45 народных депутатов. По словам Найема, депутаты просят определить, какие нарушения были допущены при избрании нового омбудсмена.

15 марта Верховная Рада назначила Людмилу Денисову на должность Уполномоченного по правам человека вместо Валерии Лутковской. Она избиралась согласно регламенту ВР по процедуре открытого голосования, в то время как специальный закон об Уполномоченном ВР предусматривает тайную процедуру голосования депутатов бюллетенями.

На момент избрания Денисова была членом фракции «Народный фронт».

28 апреля 2017 года истек 5-летний срок каденции на этом посту Лутковской.

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