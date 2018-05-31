Застывшая декоммунизация: о символах СССР, оставшихся в Киеве

Три года назад, в апреле 2015 года, в Украине вступил в силу закон об осуждении коммунистического и тоталитарного режимов и запрет пропаганды их символики. С тех пор по всей стране местные власти, а иногда и вандалы, снесли сотни памятников Ленину и другим деятелям советского режима. Однако символика СССР – герб, звезда, серп и молот – и монументы в честь советских военачальников и дальше встречаются, иногда – в самых неожиданных местах, в том числе – в столице.

Об этом сообщает budport.

1. Символика на памятнике городу-герою Киеву (площадь Победы)

На обелиске городу-герою Киеву, установленном на площади Победы в 1982 году, до сих пор остаются звезды и изображение Ленина.

2. Памятник Николаю Щорсу (бульвар Шевченко)

Николай Щорс – офицер Русской императорской армии, участник установления советской власти в Украине. В 1918 году он командовал Богунским полком в составе Первой украинской советской дивизии, в 1919 – командовал дивизией, которая принимала участие в боях против Украинской Народной Республики. Позже его назначили комендантом Киева.

Инициатором установки памятника Щорсу был Сталин. Из-за войнуы реализацию проекта перенесли. Изначально памятник должны были сделать «пешим» и установить на площади Льва Толстого, однако в 1949 году проект изменили, и поставили конный памятник на бульваре Шевченко.

Планы демонтировать его появились сразу после Революции достоинства, позже – в связи с законом о декоммунизации. О необходимости снести памятник заявлял и Институт национальной памяти.

Сейчас статуя остается на бульваре Шевченко, однако со всех сторон закрыта тканью в цветах национального флага.

3. Литая картина на станции метро «Вокзальная»

В вестибюле станции между перронами среди других картин, посвященных истории Украины, начиная от Киевской Руси, – установлена картина с вылитым вверху серпом и молотом. Символ изрядно затертый и незаметен при поверхностном осмотре.

Станция была открыта в 1960-м, видимо, тогда же установили и эти литые картины.

4. Ворота на улице Богдана Хмельницкого

Заметить этот символ, если не поставить себе за цель, – практически невозможно через слои покраски и пыли. К тому же, чтобы его разглядеть нужно подойти вплотную и поднять голову.

Здесь и звезда, и серп, и молот.

Ворота ведут в один из дворов, расположенный почти на углу улиц Богдана Хмельницкого и Крещатик.

5. Арки возле здания КГГА

Справа и слева от здания Киевской городской государственной администрации на Крещатике расположены арки, ведущие во внутренний двор. Потолки арок покрыты отлитыми серпами, молотами и звездами.

6. Сталинская высотка на Крещатике

Эта 15-этажная сталинская высотка была построена в 1954 году. На момент постройки она была самым высоким зданием Киева. На крыше – установлена звезда, которую неизвестные покрасили в цвета национального флага.

7. Памятник Николаю Ватутину (Грушевского, 7)

Памятник генералу Ватутину возле Верховной Рады не подлежит демонтажу, поскольку Ватутин принимал участие в освобождении Украины от нацистов, заявлял ранее глава Института национальной памяти Владимир Вятрович. В то же время неизвестные неоднократно обливали памятник краской, а месяц назад националисты попытались сорвать возложение цветов на годовщину смерти советского генерала.

На памятнике отсутствуют советские символы. На мемориальной доске написано: «Верный сын большевистской партии, талантливый полководец Красной армии, командовавший первым украинским фронтом».

8. Арка дружбы народов

На этой арке отсутствуют непосредственно коммунистические символы, однако сооружение само по себе символизирует создание Советского Союза. Арка не подпадает под закон о декоммунизации, поэтому оснований ее демонтировать – нет. Однако в 2016-м о необходимости сноса монумента в рамках декоммунизации заявлял министр культуры Евгений Нищук.

9. Памятник рабочим

Под Аркой дружбы народов находится другой монумент – памятник рабочим. Он изображает двух мужчин, держащих в поднятых руках герб СССР.

10. Символика на щите Родина-Мать

О намерении убрать с щита этого памятника герб СССР говорят уже давно, однако есть загвоздка: демонтаж обойдется в 500 тыс. грн, а чтобы заменить герб на что-то другое – понадобится 8 млн грн. Противники декоммунизации Родины-Матери апеллируют не только этими суммами, но также авторским правом скульптора, который создал грандиозный памятник. Также говорят, что под гербом ничего нет и если его вырезать – останется огромная дыра.

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