Из тюрьмы в Туркменистане, после отбытия 3-летнего срока, вышел журналист «Радио Свобода»

Автор «Радио Свободная Европа» – «Радио Свобода» Сапармамед Непескулиев вышел из тюрьмы в Туркменистане после того, как отбыл 3-летнее наказание по обвинениям, связанным с наркотиками. Журналист «Радио Свобода» вышел из тюрьмы в Туркменистане после отбытия 3-летнего наказания.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Отмечается, что эти обвинения правозащитники осудили как политически мотивированные.

«Прежде всего Сапармамед никогда не должен попадать за решетку. Права журналистов защищают международные конвенции, участником которых является Туркменистан. Преступлением здесь является заключение Сапармамеда, а не его журналистские материалы», – заявил президент «Радио Свобода» Том Кент.

Как сообщает туркменская служба «Радио Свобода», Непескулиева отпустили 19 мая.

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