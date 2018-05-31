Исполнитель покушения на Бабченка сам раскрыл свое имя

Исполнитель покушения на российского журналиста Аркадия Бабченка сам раскрыл свое имя.

Им оказался Алексей Цымбалюк, который рассказал в Facebook о своем участии в спецоперации.

«После обнародования записи получения мною аванса за убийство человека без изменения моего голоса шифроваться смысла не вижу», – написал он.

«Прекрасно, что в службе работают талантливые молодые опера, к которым спокойно идешь с информацией о заказе на убийство. Обращаешься и не боишься, что тебя сольют тем же заказчикам за $$$$. Честно не знаю, как сложится моя судьба дальше, немного на нервах. Но точно знаю, что оперативник, который все это дело тащил на себе, следователь по делу – люди чести. Люди которые реально пашут для того, чтобы жизнь в Украине было безопасной)», – заявил Алексей Цимбалюк.

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Напомним, 29 мая появилась информация, что в Киеве совершено покушение на российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченка. Сообщалось, что ему выстрелили в спину в его доме и что он умер в карете скорой по дороге в больницу.

Начальник Главного управления полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что наиболее вероятной версией убийства Аркадия Бабченка является его профессиональная деятельность.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве в Киеве российского журналиста.

Международная федерация журналистов (IFJ) напомнила, что Бабченко был «яростным критиком» президента РФ и призвала начать расследование его убийства.

«Еще рано говорить о том, кто стоит за убийством российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченка в Киеве, но политические убийства является одной из тактик, применяемых Россией для дестабилизации Украины», – заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на заседании Совбеза ООН.

30 мая во время пресс-конференции председателя СБУ Василия Грицака стало известно, что Аркадий Бабченко живой и что инсценировка его убийства была спецоперацией Службы безопасности для выявления заказчиков преступления.

По информации правоохранителей, жизнь журналиста Бабченка российские спецслужбы «оценили» в 40 тысяч долларов.

Также СБУ обнародовала два видео с задержанием заказчика «убийства» и фрагментом разговора между заказчиком и исполнителем.

Президент Петр Порошенко поручил обеспечить Бабченка и его семью круглосуточной охраной.

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