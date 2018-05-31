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четверг, 31 мая, 2018, 10:23 Мир
Иран поставил ультиматум французской компании из-за санкций США

Министр нефти Ирана Биджан Зангане дал французскому энергетическому гиганту Total 60 дней для того, чтобы эта компания получила от США исключение из режима санкции.

В противном случае в Тегеране грозят передать долю Total в многомиллиардном газовом проекте китайской нефтяной фирме, передает «Радио Свобода».

Total является единственной западной фирмой, которая за последние два года успела заключить инвестиционный договор в энергетическом секторе Ирана – после того, как за ядерным соглашением 2015 года санкции были отменены в январе 2016 года.

В соответствии с инвестиционным договором, Total должен стать ведущим партнером в проекте на сумму 4,8 миллиарда долларов, который предусматривает добычу газа в Южном Парсе. Младшими партнерами должны выступить Китайская национальная нефтяная корпорация (CNPC) и иранская компания Petropars.

После того, как в начале мая Вашингтон объявил о выходе из ядерной соглашения и восстановления санкции США против Ирана до 4 ноября, Total заявила, что откажется от газового проекта, если не получит специального разрешения США.
СШАнефтьсанкцииИран
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2018-05-31 12:48 :13