ИГИЛ взяла на себя ответственность за нападение в бельгийском Льеже

Ответственность за нападение в бельгийском городе Льеж взяла на себя группировка «Исламское государство».

Об этом пишет ресурс SITE, отслеживающий активность исламистов в интернете, сообщает «Радио Свобода».

Утром 29 мая вооруженный мужчина застрелил трех человек в центре города Льеж. Двое погибших – полицейские. Еще два офицера полиции получили ранения. Нападавший был застрелен. Перед атакой он совершил еще одно преступление, убив 30-летнего мужчину.

Нападавшим оказался 36-летний Бенжамен Эрман. Ранее был осужден за «мелкое преступление» и отбывал наказание в тюрьме. Полиция утверждает, что в заключении Эрман получил радикальные взгляді.

Напомним, в бельгийском городе Льеж полиция нейтрализовала нападавшего, который расстрелял двух полицейских и захватил в заложники женщину.

Ранее сообщалось, нападающий, который во вторник убил двух полицейских и молодого парня в бельгийском городе Льеж, за день до преступления убил еще одного человека.

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