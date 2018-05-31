«Время истекает»: во Львове проведут акцию в поддержку Сенцова и украинских политзаключенных

Во Львове 2 июня состоится еще одна акция солидарности с Олегом Сенцовым и украинскими политзаключенными «Время истекает».

Об этом сообщают организаторы.

«14 мая Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. Он поставил на карту жизнь и готов идти до конца. Неравнодушные люди по всему миру поддерживают Олега Сенцова и начали глобальную кампанию #SaveOlegSentsov. 1-2 июня «красную карту» Путину покажут 55 городов в 21 стране мира. Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы Кремль, который сейчас готовится к чемпионату мира по футболу, и собирается принять иностранных гостей, уволил Олега Сенцова и других политзаключенных», – говорится в сообщении.

Организаторы призывают присоединиться к акции в рамках глобальной кампании, которая состоится в 17:00, 2 июня во Львове на площади Рынок.

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