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четверг, 31 мая, 2018, 18:57 Регионы
В Тернополе за вымогательство будут судить гражданских активистов и экс-полицейского

В Тернополе за вымогательство у предпринимателя 71 тыс. грн будут судить адвоката, который ранее работал в полиции, и двух общественных активистов.

Как сообщили IA ZIK в пресс-службе прокуратуры области, в суд направили обвинительный акт в уголовном производстве.

Подозреваемым инкриминируют ч. 2 ст.189 УК Украины (вымогательство с угрозой насилия по предварительному сговору).

«Расследованием установлено, что адвокат – бывший правоохранитель вместе с двумя общественными активистами требовал у тернопольского предпринимателя 71 тыс. грн. За эти деньги они обещали не препятствовать в строительстве в областном центре киоска. В случае непредоставления средств предпринимателю, угрожали уничтожением личного имущества», – рассказали в прокуратуре.

Как сообщала IA ZIK, экс-полицейского и двух гражданских активистов задержали в Тернополе 31 января.

Впоследствии подозреваемым активистам назначили 1 млн грн залога.

По сообщению суда, за третьего подозреваемого, адвоката, было внесено 0,5 млн грн залога.
Тернополь
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