В ОБСЕ раскритиковали инсценировку убийства Бабченко

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир раскритиковал инсценировку украинскими спецслужбами убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом Дезир написал в Twitter, – сообщает Украинская правда.

«Рад, что Аркадий Бабченко живой! Я жалею за решения относительно распространения неправдивой информации о жизни журналиста. Обязанностью государства является предоставление обществу корректной информации», – подчеркнул он.

Вечером 29 мая полиция сообщила, что в Киеве убили российского журналиста Аркадия Бабченко.

Позже в СБУ сообщили, что российский журналист Аркадий Бабченко – живой, это была спецоперация Службы безопасности.

По версии следствия российские спецслужбы через посредника в Украине заказали убийство российского журналиста Аркадия Бабченко бывшему участнику АТО.

Впоследствии в СБУ обнародовали два видео с задержанием заказчика «убийства» Аркадия Бабченко и фрагментом разговора между заказчиком и исполнителем.

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