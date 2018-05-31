В ОБСЕ раскритиковали инсценировку убийства Бабченко

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир раскритиковал инсценировку украинскими спецслужбами убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.
Об этом Дезир написал в Twitter, – сообщает Украинская правда.
«Рад, что Аркадий Бабченко живой! Я жалею за решения относительно распространения неправдивой информации о жизни журналиста. Обязанностью государства является предоставление обществу корректной информации», – подчеркнул он.
Вечером 29 мая полиция сообщила, что в Киеве убили российского журналиста Аркадия Бабченко.
Позже в СБУ сообщили, что российский журналист Аркадий Бабченко – живой, это была спецоперация Службы безопасности.
По версии следствия российские спецслужбы через посредника в Украине заказали убийство российского журналиста Аркадия Бабченко бывшему участнику АТО.
Впоследствии в СБУ обнародовали два видео с задержанием заказчика «убийства» Аркадия Бабченко и фрагментом разговора между заказчиком и исполнителем.