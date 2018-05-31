В Москве запретили акцию в поддержку Сенцова, организаторы планируют провести мероприятие

Власти Москвы не согласовала проведение в субботу, 2 июня, акции в поддержку осужденного в России по обвинению в терроризме украинского режиссера Олега Сенцова, который объявил бессрочную голодовку.

Об этом сообщила организатор акции, писательница Алиса Ганиева, передает Радио Свобода.

Активисты планировали 2 июня провести также и в Москве глобальную акцию #SaveOlegSentsov. Власти запретили мероприятие, сославшись на то, что его участники будут мешать москвичам и нарушать их права.

Никакой альтернативы организаторам акции в префектуре Центрального административного округа не предложили, добавила Ганиева, отметив, что все равно планирует провести акцию.

Как известно, Олег Сенцов был арестован в аннексированном Крыму в мае 2014 года. Его обвинили в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Он вину не признал. 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку. Он требует освобождения всех украинских политических заключенных из российских тюрем.

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