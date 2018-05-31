В дни финалов Лиги чемпионов УЕФА Киев посетило более 300 тысяч туристов

В Киеве состоялась итоговая пресс-конференция, посвященная проведению в столице Украины финалов футбольной Лиги чемпионов УЕФА сезона-17/18.

Представители соответствующих служб Киева и Украины рассказали о количестве посетителей основных локаций финала, о работе правоохранительных органов и медиков, а функционеры ФФУ поделились планами в будущем принять еще один большой финал, сообщает официальный сайт ФФУ.

«Борисполь» принял 52 тысячи туристов

В день проведения в Киеве мужского финала Лиги чемпионов УЕФА международный аэропорт «Борисполь» принял рекордное количество пассажиров.

Об этом во время пресс-конференции сообщил генеральный директор ГП «Международный аэропорт «Борисполь» Павел Рябикин: «26 мая, в день финала футбольной Лиги чемпионов, «Борисполь» принял 52 599 пассажиров, что стало абсолютным рекордом за историю существования аэропорта. Для сравнения: во время проведения Евро-2012 «Борисполь» принимал до 38 000 пассажиров в сутки. Дополнительно мы приняли 31 рейс с болельщиками «Реала» – это 6 393 пассажира, 40 чартерных рейсов с фанатами «Ливерпуля» – 8 822 болельщика, 72 рейса деловой авиации (частные джеты), а также три рейсы с официальными делегациями – короля Испании, президента Габона и премьер-министра Чехии. В тот день аэропорт заработал более 31 миллиона гривень чистой прибыли».

Фестивальный городок посетило 230 тысяч болельщиков

Во время проведения в Киеве финала Лиги чемпионов УЕФА «Фестиваль чемпионов» Крещатик посетило около 230 000 человек. Об этом во время пресс-конференции сообщил заместитель председателя КГГА Алексей Резников: «Фестивальный городок за четыре дня от его открытия до закрытия посетило 230 000 человек. Например, в прошлом году в Кардиффе «Фестиваль чемпионов» посетило около 110 000 человек. На Контрактовой площади, где, кстати, пожалуй, впервые в истории финалов Лиги чемпионов проходила прямая трансляция поединка на большом экране, собралось 15 000 болельщиков».

По словам Рябикина, 180 гостиниц на 20 000 мест в Киеве были полностью заполнены. Кроме этого, около 2 000 домовладений были предложены киевлянами фанатам бесплатно.

В период проведения финала Лиги чемпионов УЕФА 26 мая за медицинской помощью обратились 32 человека, из них 26 – иностранцы. «Причины обращений – легкие травмы, а именно: царапины, ушибы, растяжение, а также алкогольное опьянение. 18 из них были доставлены в больницы, помощь всем была оказана амбулаторно, госпитализации не было ни в одном из случаев», – добавил Рябикин. Также он отметил, что в местах проведения мероприятий и по трассе Киев–Борисполь дежурили 30 бригад экстренной медицинской помощи.

Уже на следующее утро, по словам Рябикина, благодаря четкой работе коммунальных служб Киев был очищен от мусора: «К утру 27 мая Киев, а именно – территория возле НСК «Олимпийский», два «Meeting points» и Контрактовая площадь – были убраны. В уборке локаций были задействованы коммунальщики всего города. В ночь на 27 мая на уборке работали 1 400 коммунальщиков. В целом коммунальные службы Голосеевского, Печерского, Шевченковского и Подольского районов вывезли 4 183 тонны твердых бытовых отходов из фан-зон и территорий «Meeting points».

Гости из Эквадора, Венесуэлы, Колумбии, Ганы

В целом за период проведения в Киеве финала Лиги чемпионов с 21-го по 26 мая украинские пограничники в пунктах пропуска оформили более 300 000 иностранных граждан. Об этом во время пресс-конференции сообщил первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Украины Василий Серватюк.

По его словам, оформление болельщиков проходило в основном в столичных аэропортах «Борисполь», который выдержал наибольшую нагрузку, и «Жуляны», где с 21-го по 26 мая государственную границу пересекли 15 000 пассажиров.

«Пограничники оформили на границе со странами Европейского Союза около 300 000 граждан, прибывающих на автомобильном транспорте. Немало болельщиков «Ливерпуля» направлялось автобусами. Пожалуй, впервые в Киев приехали многочисленные гости из тех стран мира, представители которых очень редко посещают Украину, – например, Эквадора, Венесуэлы, Колумбии, Ганы, – сказал Серватюк. – Некоторые иностранные граждане не были ознакомлены с украинским законодательством и приезжали без виз. В каждом из таких случаев мы брали на себя ответственность и, как исключение, шли им навстречу при наличии необходимых документов и обратных билетов».

Потерялся болельщик из Норвегии

О мерах безопасности в дни финалов Лиги чемпионов в Киеве рассказал начальник главного управления Национальной полиции г. Киева Андрей Крищенко: «Вся работа по внедрению мер безопасности началась еще за год до финала Лиги чемпионов. Что касается цифр, то к охране правопорядка было привлечено 10 000 правоохранителей. Из них 4 000 – нацгвардейцы, отряды министерства чрезвычайных ситуаций. Все работали как единая команда. У нас была постоянная связь со всеми подразделениями. С 22 мая до утра 27 мая полицией было зафиксировано 70 фактов, которые касались участников и болельщиков финалов. Из них 24 дела внесены в единый реестр досудебных расследований. Четыре из них касались минировании станций метро в центре города и двух стадионов. Еще было 20 криминальных событий – мелкие кражи, два мошенничества, два случая хулиганства. Были факты раскрытия преступлений по живым следам, когда украли билеты на матч у болельщицы из Испании и одного британца».

Что касается охраны порядка на самом матче, то серьезных инцидентов на «Олимпийском» зафиксировано не было. «Все прошло достаточно спокойно, – отметил Андрей Крищенко. – Было две стычки между болельщиками. Стюарды, а затем полицейские вывели правонарушителей, с которыми пообщались за пределами стадиона. По окончанию матча несколько парней пытались совершить драку, однако правоохранители задержали 18 человек и доставили в районное управление полиции».

По словам Андрея Крищенко, уже на следующее утро после финала стало известно, что исчез один из болельщиков из Норвегии. Его объявили в розыск. Однако позже парень нашелся, живой и здоровый. Он после матча гулял в Голосеевском районе, после чего его принял у себя один из киевлян. Оправившись после бурного вечера, норвежец прибыл в свой отель, а потом отправился на родину.

Украина хочет принять финал Лиги Европы или матч за Суперкубок УЕФА

Подводя итоги, первый вице-президент ФФУ Вадим Костюченко отметил на пресс-конференции, что федерация получила официальное письмо от президента УЕФА Александера Чеферина, который поблагодарил украинскую сторону за качественную организацию финалов Лиги чемпионов.

«Пользуясь случаем, от имени президента ФФУ Андрея Павелко выражаю благодарность председателю национального организационного комитета финалов Лиги чемпионов в Киеве Игорю Райнину, председателю городского комитета Виталию Кличко, – сказал Вадим Костюченко. – Благодаря им мы все объединились вокруг футбола и провели большую работу по организации такого большого праздника футбола в столице Украины. Несколько футбольных рекордов останется в истории Киева и в истории этого финала. «Реал» впервые трижды подряд выиграл Кубок чемпионов, тренер Зинедин Зидан трижды подряд выиграл финальный поединок. Поэтому наш финал уже исторический для европейского футбольного сообщества».

Матч в Киеве, по словам Костюченко, был показан в более чем 200 странах и территориях с аудиторией около 350 миллионов зрителей. Также перед финалом состоялся товарищеский поединок между представителями украинских и британских СМИ, который закончился со счетом 7:2 в пользу украинской команды. А после финала представители местного организационного комитета сыграли с командой УЕФА на НСК «Олимпийский». В этом матче победила дружба – 3:3.

«Говоря о финалах Лиги чемпионов в Киеве, нельзя оставить без внимания решающий поединок женских команд, который собрал полный стадион болельщиков. На этом матче присутствовали игроки всех наших сборных. Уверен, это событие также добавит популярности женскому футболу, – отметил Вадим Костюченко. – То же касается и «Фестиваля чемпионов», который прошел на Крещатике. Там 200 наших юных футболистов получили мячи и футбольную экипировку от амбасадоров финала, от мэра нашего города».

Что касается цифр финала между «Реалом» и «Ливерпулем», то на «Олимпийском» 26 мая работало около 1 000 стюардов, тренинги с которыми проводили лучшие европейские специалисты и тренеры УЕФА в этих направлениях. 507 волонтеров работало на стадионах, «Фестивале чемпионов», в аэропортах. «Со всей этой мощной командой мы можем с оптимизмом готовиться к следующим крупным соревнованиям. Поэтому нашим следующим шагом будет заявка Украины на проведение в столице в 2021 году финала Лиги Европы или Суперкубка УЕФА. О наши шансы на эти поединки говорить сейчас не стоит. Но на сегодняшний день уже создана рабочая группа, которая отрабатывает все материалы, и в соответствии с механизмом, который есть в УЕФА, в ближайшее время будут переданы все необходимые документы, чтобы Украина приняла участие в соревновании за это право», – добавил Вадим Костюченко.

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