В четвертый день теннисного турнира Roland Garros-2018 в Париже украинки выиграли три матча из пяти

В Париже (Франция) вчера, 30 мая, состоялся четвертый день турнира серии Grand Slam – Открытого чемпионата Франции по теннису Roland Garros-2018.

Украинские теннисисты выиграли три матча из пяти. В третий круг одиночного разряда Roland Garros-2018 вышла Элина Свитолина, во второй раунд парных соревнований пробились Екатерина Бондаренко в дуэте с сербкой Александрой Крунич и Надежда Киченок в тандеме с Анастасией Родионовой из Австралии, сообщает Укринформ.

Потерпели поражение Катерина Козлова – во втором круге одиночного разряда, а также Ольга Савчук в паре с румынкой Аной Богдан.

Теннис. Открытый чемпионат Франции. Париж (Франция), 30 мая. Технические результаты.

Женщины. Одиночный разряд. Второй круг

Элина Свитолина – Виктория Кужмова (Словакия) – 6:3, 6:4

Екатерина Козлова – Катержина Синякова (Чехия) – 7:6 (7:4), 4:6, 4:6.

Женщины. Парный разряд. Первый круг

Екатерина Бондаренко (Украина) / Александра Крунич (Сербия) – Алиция Росольска (Польша) / Эбигейл Спирс (США) – 7:5, 4:6, 7:6 (7:2)

Надежда Киченок (Украина) / Анастасия Родионова (Австралия) – Мэнди Минелла (Люксембург) / Анастасия Севастова (Латвия) – 3:6, 6:3, 7:5

Ана Богдан (Румыния) / Ольга Савчук (Украина) – Ин-Ин Дуань (Китай) / Александра Соснович (Беларусь) – 3:6, 6:3, 1:6

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