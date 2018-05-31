В Афинах бастуют водители общественного транспорта

В греческой столице в четверг не работают автобусы и троллейбусы из-за 24-часовой забастовки водителей, также ожидаются перебои в работе метро.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Из-за забастовки также не будет работать автобусная линия из аэропорта Афин.

Работники пригородной железной дороги также приняли участие в забастовке, из-за чего поезда начали курсировать в 8 утра вместо привычных 5 утра.

Ожидаются также перебои в работе метро, в том числе и на линии, ведущей к аэропорту.

Забастовка работников общественного транспорта проходит на следующий день после всеобщей забастовки, направленной против мер жесткой экономии.

Греция договорилась с международными кредиторами на уровне экспертов о предоставлении дальнейшей финансовой поддержки в рамках Европейского стабилизационного механизма (ESM). При этом Афины возьмут на себя обязательства по продолжению реформ – от Греции требуют проведения еще более 80 мероприятий.

В частности, Греция намерена начать воплощать новый перечень реформ «как можно скорее» – еще до 21 июня, когда состоится встреча представителей Еврозоны в Люксембурге. В ответ Афины должны получить до 12 миллиардов евро.

Начиная с 2010 года Греции была предоставлена финансовая поддержка объемом около 260 миллиардов евро. Летом подходит к концу третья программа, принятая в 2015 году.

Греция стремится получить списание части долга и полноценно вернуться на международные финансовые рынки. Если так произойдет, то начиная с 20 августа Афины больше не должны будут придерживаться режима экономии, которого от Греции требовали международные кредиторы в рамках третьего пакета помощи и которые вызвали большое возмущение среди населения страны.

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