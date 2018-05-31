Участники акции #SaveOlegSentsov просят мир помочь украинским политзаключенным

Участники глобальной акции #SaveOlegSentsov обратились к мировым лидерам с просьбой поддержать незаконно осужденного в РФ Олега Сенцова, который объявил бессрочную голодовку, и способствовать освобождению всех украинских политзаключенных в РФ.

Об этом сообщает Укринформ.

«Мы просим принять безотлагательные меры для сохранения жизни украинского режиссера Олега Сенцова, который был признан узником совести «Международной амнистией», а также сделать все возможное для освобождения всех граждан Украины, которые были лишены свободы по политическим мотивам в России и оккупированном Крыму», – говорится в обращении.

Его авторы напомнили, что своим отчаянным шагом Сенцов пытается привлечь внимание международного сообщества к политическим преследованиям в России и в оккупированном Крыму.

«Он поставил на карту собственную жизнь и готов идти до конца. Мы не имеем права допустить его гибели», – подчеркивается в призыве.

В связи с этим участники глобальной акции #SaveOlegSentsov призвали лидеров разных стран мира поддержать их требования, среди которых – освободить Олега Сенцова и всех людей, лишенных свободы по политическим мотивам в России и оккупированном Крыму, вынести на обсуждение во время 44-го саммита G7 в Канаде вопрос освобождения политзаключенных, а также инициировать отдельный переговорный процесс между Россией и Украиной относительно их освобождения и выступить посредниками в таких переговорах.

В то же время активисты призывают лидеров разных стран поднимать вопрос относительно состояния прав человека и политзаключенных в России и оккупированном Крыму во время всех мероприятий с участием официальных представителей Российской Федерации, в частности во время мероприятий вокруг чемпионата мира по футболу 2018.

Кроме того, в обращении содержится призыв к руководству Украины ввести должность спецпредставителя по правам граждан Украины, лишенных свободы по политическим мотивам в России и оккупированном Крыму.

Отдельно активисты обратились к гражданскому обществу в разных странах мира с просьбой о поддержке и солидарности: «в Преддверии одного из самых ожидаемых в Российской Федерации спортивных соревнований во всем мире должен звучать: «На чемпионате мира по футболу в России я болею за политзаключенных».

Обращение написано от имени активистов таких стран: Украина, Германия, Франция, Италия, Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Швеция, Швейцария, Грузия, Польша, Бельгия, Кувейт, Великобритания, Канада, США, Австралия, Израиль, Португалия, Австрия, Россия.

Добавим, украинский режиссер и политический узник Олег Сенцов был приговорен российским судом к 20 годам на основании сфальсифицированных обвинений. 14 мая он объявил бессрочную голодовку с требованием освобождения всех украинских политзаключенных.

31 мая украинский политзаключенный в РФ Александр Кольченко, приговорен по той же делом, объявил голодовку с требованием освободить Сенцова.

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