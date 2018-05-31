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четверг, 31 мая, 2018, 23:56 Политика
«Убийство» Бабченко: Арестовали организатора Бориса Германа

Суд арестовал Бориса Германа, подозреваемого в организации «убийства» журналиста Аркадия Бабченко.

Соответствующее решение принял суд в четверг, передает УП.

«Ходатайство удовлетворить. Применить к подозреваемому... меру пресечения в виде содержания под стражей», – говорится в решении.

Возможность внесения залога решение суда не предусматривает.

В течение 5 суток постановление можно будет обжаловать.

 
Аркадий БабченкоБорис Герман
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