четверг, 31 мая, 2018, 23:56 Политика
«Убийство» Бабченко: Арестовали организатора Бориса Германа
Суд арестовал Бориса Германа, подозреваемого в организации «убийства» журналиста Аркадия Бабченко.
Соответствующее решение принял суд в четверг, передает УП.
«Ходатайство удовлетворить. Применить к подозреваемому... меру пресечения в виде содержания под стражей», – говорится в решении.
Возможность внесения залога решение суда не предусматривает.
В течение 5 суток постановление можно будет обжаловать.
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