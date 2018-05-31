Трамп официально объявит о введении пошлин на сталь и алюминий из Европы, – СМИ

Президент США Дональд Трамп сегодня, 31 мая, объявит о введении пошлин на импорт стали и алюминия из европейских стран.

Об этом сообщает РБК, ссылаясь на The Wall Street Journal.

Сообщается, что Белый дом сегодня официально объявит о введении пошлины в 25% и 10% на импорт стали и алюминия с Европы. В то же время, по данным источников, планы администрации Трампа еще могут измениться, если стороны договорятся о соглашении, однако это маловероятно.

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