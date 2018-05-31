live
Aнонси
Анонс програми ДокаZ з Олексієм Шевчуком
Анонс програми ДокаZ з Олексієм Шевчуком
31 мая, четверг
Анонс програми Прямим текстом
Анонс програми Прямим текстом
31 мая, четверг
Анонс програми
Анонс програми "Стежками війни": Вкрадене дитинство - дивіться 31.05.18, о 23.00
31 мая, четверг
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
четверг, 31 мая, 2018, 9:57 Мир
Трамп официально объявит о введении пошлин на сталь и алюминий из Европы, – СМИ

Президент США Дональд Трамп сегодня, 31 мая, объявит о введении пошлин на импорт стали и алюминия из европейских стран.

Об этом сообщает РБК, ссылаясь на The Wall Street Journal.

Сообщается, что Белый дом сегодня официально объявит о введении пошлины в 25% и 10% на импорт стали и алюминия с Европы. В то же время, по данным источников, планы администрации Трампа еще могут измениться, если стороны договорятся о соглашении, однако это маловероятно.
СШАДональд Трамппошлины
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
2018-05-31 12:48 :56