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четверг, 31 мая, 2018, 0:05 Курьезы
Топ-пропагандистка Путина опозорилась с «мертвым» Парасюком

Главный редактор пропагандистского телеканала Russia Today Маргарита Симоньян занесла народного депутата Владимира Парасюка в список убитых людей.

Соответствующая запись появилась в Telegram-канале пропагандистки в контексте сообщений об «убийстве» Аркадия Бабченко, – сообщает Апостроф.

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Комментируя эту ситуацию, политолог Тарас Березовец в своем Twitter предположил, что Симоньян таким образом «опережает события».

«Похоже, Парасюк был в методичке, но что-то пошло не так», «проговорилась», «Ну здесь может и пяткой в нос прилететь», «Маргоша к следователю на допрос», «Вот это вот небрежное «енивей» более чем показательно про гадость о русских», – также пишут в сети.
Владимир ПарасюкСимоньян
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2018-05-31 02:47 :56