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четверг, 31 мая, 2018, 20:34 Регионы
Тернопольский «Санаторий Збруч» продают с молотка

На Тернопольщине распродают курорты. В поселке Гусятин на продажу выставили ГП «Санаторий Збруч».

Как сообщили IA ZIK в пресс-службе облгосадминистрации, покупателям предлагают объект незавершенного строительства – здания спального корпуса, общей площадью 5509.6 кв м.

«Стартовая цена – 18 604 943.00 грн. Гарантийный взнос - 930 247.15 грн, шаг аукциона – 186 049.43 грн», – говорится в сообщении.

Аукцион состоится 25 июня.
Тернопольская областьаукционысанатории
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2018-05-31 21:00 :02