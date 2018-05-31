Тернопольский «Санаторий Збруч» продают с молотка

На Тернопольщине распродают курорты. В поселке Гусятин на продажу выставили ГП «Санаторий Збруч».

Как сообщили IA ZIK в пресс-службе облгосадминистрации, покупателям предлагают объект незавершенного строительства – здания спального корпуса, общей площадью 5509.6 кв м.

«Стартовая цена – 18 604 943.00 грн. Гарантийный взнос - 930 247.15 грн, шаг аукциона – 186 049.43 грн», – говорится в сообщении.

Аукцион состоится 25 июня.

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