Суд избрал меру пресечения руководителю «Нацкорпуса» Сергею Филимонову

Сегодня, 30 мая, Дарницкий райсуд Киева избрал меру пресечения руководителю «Национального корпуса» Сергею Филимонову, которого задержали за якобы организацию беспорядков под «Киевгорстроем». Сейчас ему присудили ночной домашний арест.

Об этом говорится в сюжете проекта «Первые о главном» на телеканале ZIK.

Во время сегодняшнего допроса в Дарницком управлении полиции руководитель «Национального корпуса» Сергей Филимонов отметил: 16 мая во время столкновения с застройщиками жилого комплекса на Осокорках все сделал правильно.

«Местные жители долго пикетировали против этого, они собрали все документы, которые показывают, что эта застройка незаконная. Там нет права вести работы, но несмотря на эти бумаги, строительство продолжали», – заявил Филимонов.

Поддержать его пришли Национальные дружины и жители, которые выступают против застройки.

«Государственная архитектурная строительная инспекция уже отменила разрешение на строительство этого объекта, но они все равно перли своими бетоновозами под прикрытием титушок», – отмечает житель Осокорков Александр Подласов.

После почти двухчасового допроса Дарницкое управление полиции назначило судебное заседание – уже по три часа.

«Мне постараются дать 60 суток ареста, чтобы дальше пробовать сделать лишение свободы от 3 до 7 лет», – прогнозировал сам Филимонов.

Тем временем поддержать руководителя «Нацкорпуса» пришли и народные депутаты Андрей Билецкий и Олег Петренко. Они готовы даже взять его на поруки.

«Этот так называемое преступление связано исключительно с обостренным ощущением справедливости этого человека», – заявил Белецкий.

И прокурор требовал для подозреваемого содержание под стражей без возможности внесения залога. Зато адвокат Филимонова Эдуард Женскую в действиях подзащитного правонарушений не усматривает.

«Действия Филимонова были не актом вандализма и правонарушений, а общественным сопротивлением, который осуществлялся только через то, что не действует наша правоохранительная система», – убеждал Женскую.

Приговор судьи – ночной домашний арест. Филимонов должен находиться дома с 22 до 7 часов. Обжаловать решение не будут.

Как известно, Филимонова задержали во время столкновений под «Киевгорстроем». По словам начальника штаба ЦК «Азов» Назара Кравченко, Филимонова задержали в результате толкотни с правоохранителем, который был одет в гражданскую одежду.

Анастасия Среда, «Первые о главном».

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