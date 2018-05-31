Стало известно, кто организовал убийство известного журналиста Бабченка

Подозреваемым в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченка является Борис Львович Герман.

Об этом сообщил адвокат подозреваемого Евгений Солодко в Facebook.

Так, в Шевченковский районный суд Киева поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Германа Б.Л. Он подозревается по ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 УК (организация приготовления к теракту, то есть до применения оружия с целью нарушения общественной безопасности, устрашения населения, по предварительному сговору группой лиц, что могло бы повлечь гибель человека).

В свою очередь адвокат подозреваемого Евгений Солодко уточнил, что задержанного зовут Борис Герман – он исполнительный директор украинско-немецкого СП «Шмайсер». Это единственное негосударственное предприятие по производству оружия в Украине.

«Оно имеет давние производственные отношения с Министерством обороны Украины, сам Борис известен своей волонтерской деятельностью для нужд АТО. Именно его оптика стоит на винтовках наших снайперов, именно он модернизирует и создает самые мощные снайперские комплексы на базе существующего армейского вооружения», – пишет Сладко.

Адвокат обратил внимание на доказательства правоохранителей в этом деле. Он заявил, что заказчики убийства Бабченко так и остались неустановленными. Кроме того, он утверждает, что в переписке между «киллером» и Германом речь идет о чем угодно, но не об убийстве.

Также, по словам Солодко, в материалах дела нет списка потенциальных жертв. Отметим, ранее в ГПУ заявили о наличии списка потенциальных жертв.

По данным программы «Схемы», Герман – владелец ряда частных фирм и бывший помощник нескольких депутатов с 2006 по 2012 год.

Так, Герман директор и соучредитель фирм, специализирующихся на оптовой торговле (ООО «Частное дело-2000»), туризме (ООО «Альпийский клуб»), юридических услугах (ООО «Киевская консалтинговая группа», ООО «Право»), недвижимости и аренде (ООО «Си Фрут», ООО «Ресторатор») и производстве оружия и боеприпасов (ООО «УНРП» ШМАЙСЕР «).

Он был помощником народного депутата пятого созыва от Соцпартии Михаила Гончарова и нардепа шестого созыва от Партии регионов Игоря Плохого.

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