Российский журналист: Дело Бабченка не запятнает репутацию Москвы, так как и репутации уже нет

Российский журналист Антон Орех выразил мнение: если причастность российских спецслужб к покушению на жизнь журналиста Аркадия Бабченка будет доказана, это, все равно, не сможет запятнать репутацию Москвы. Ведь, на репутации России «некуда ставить пятна, потому что и репутации никакой уже нет».

Об этом Антон Орех написал в своем блоге на сайте «Радио Эхо Москвы».

«А в жизни России и Украины эта история (покушение на Бабченка) останется только ярким, даже самым ярким, но эпизодом. И изменить она ничего не сможет. Даже если будет абсолютно точно, неопровержимо продемонстрировано, что Аркадия Бабченко собирались ликвидировать российские спецслужбы – что и для кого это сможет поменять? Ребята, здесь по «Боингу» доказательств давно хоть пруд пруди! На нашей репутации некуда ставить пятна, потому что и репутации никакой уже нет. Поэтому сейчас важно одно: Бабченко живой! Его Ольга – снова жена, а не вдова. Его шестеро детей снова с отцом и они не сироты», – написал Антон Орех.

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