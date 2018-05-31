Развод повышает риск ранней смерти, – исследование

Данные многих исследований показывают, что развод может негативно сказаться на здоровье и даже сократить жизнь. Психологи из университета Аризоны назвали две возможные причины этого явления. По словам ученых, разведенные люди, которым за 50, чаще курят и уделяют меньше внимания физической активности.

Исследование опубликовано в журнале Annals of Behavioral Medicine, пишет naked-science.

Специалисты использовали данные долгосрочного исследования старения ELSA (English Longitudinal Study of Aging), в котором принимали участие более 11 тысяч британцев, которым за 50 лет. Начиная с 2002 года участники исследования каждые два года заполняют анкеты о своем образе жизни, а каждые четыре года проходят медицинские осмотры. Для новой работы ученые отобрали информацию о 5 786 британцах, 926 из которых развелись и не вступили в повторный брак (все другие были женаты).

Авторы работы сравнили данные медосмотров, включая сведения о состоянии легких и наличии воспалительных процессов в организме людей, с информацией о том, как часто они занимаются спортом и курят. Также психологи учитывали субъективный уровень удовлетворенности жизнью, о котором сообщали участники опросов.

Ученые обнаружили, что у разведенных британцев, не женившихся во второй раз, риск смерти в течение исследования был на 46% выше, чем у замужних и женатых. Разведенные люди в среднем ниже оценивали уровень своего благосостояния и удовлетворенности жизнью, особенно низкими эти показатели были у женщин. Те, кто был менее удовлетворен своей жизнью, в среднем меньше двигались – при этом известно, что недостаток физической активности может стать причиной многих заболеваний. Также одинокие британцы значительно чаще курили, что со временем отрицательно сказывалось на функциях легких. Авторы работы учитывали пол, возраст и социально-экономический статус опрошенных.

Ведущий автор исследования Кайл Бурасса (Kyle Bourassa) считает, что одинокие люди могут менее внимательно относиться к своему здоровью из-за отсутствия контроля со стороны партнера. Например, если один из супругов не курит, второй может ограничивать количество сигарет или вовсе отказаться от вредной привычки. Дальнейшие исследования покажут, как развод влияет на другие особенности образа жизни – диету или употребление алкоголя. Также исследователи планируют изучить, как на здоровье сказываются вдовство и повторный брак.

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