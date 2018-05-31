Приднестровье: ОБСЕ заявляет о подписании «исторического» протокола

Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ по Приднестровскому урегулированию, посол Франко Фраттини считает, что 2018 год может стать историческим для процесса Приднестровского урегулирования.

Об этом дипломат заявил во время пресс-конференции по итогам переговоров, состоявшихся в Риме в формате «5+2», сообщает «Укринформ».

«Договоренности (между Кишиневом и Тирасполем) и их дальнейшая реализация на принципах взаимной ответственности стали новой нормой процесса приднестровского урегулирования. Протокол, подписанный сторонами сегодня, дает мне уверенность в том, что договоренности по приоритетным вопросам, которые остались, связанных с телекоммуникациями, уголовными делами и свободой передвижения, будут достигнуты сторонами до конца года, если не раньше», – отметил Фраттини.

По его словам, «обязательства завершить работу над всеми аспектами «пакета из восьми пунктов» еще больше укрепляет доверие и делает этот год историческим для процесса урегулирования и непосредственно для Кишинева и Тирасполя».

Глава миссии ОБСЕ в Молдове Майкл Скэнлан, в свою очередь, подчеркнул, что «за прошедшие месяцы Кишинев и Тирасполь продемонстрировали настоящую приверженность продвижению процесса урегулирования».

Как сообщалось, 29 и 30 мая в Риме прошел очередной раунд переговоров по Приднестровскому урегулированию в формате «5+2», в которых принимали участие Молдова и Приднестровье – стороны конфликта, Украина, ОБСЕ и Россия – посредники, ЕС и США – наблюдатели.

Как отметили в ОБСЕ, встреча в Риме – результат «впечатляющего прогресса, достигнутого сторонами на местах благодаря подписанию пяти соглашений в ноябре 2017 года».

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