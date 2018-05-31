Прецедент: ВСУ закрыл дело против человека, который убил нападающего

26 апреля Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда рассмотрел кассационные жалобы защитника и прокурора на приговор суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции применительно К., осужденного за умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны.

Об этом сообщает пресс-служба Верховного Суда.

В сообщении отмечается, что Конституция Украины гарантирует каждому право защищать свою жизнь и здоровье, жизнь и здоровье других людей от противоправных посягательств. Не допускается проникновение в жилье или в другое владение лица, проведения в них осмотра или обыска иначе как по мотивированному решению суда.

Законодательством Украины об уголовной ответственности определено, что необходимой обороной признаются действия, содеянные с целью защиты охраняемых законом прав и интересов лица, которое защищается, или другого лица, а также общественных интересов и интересов государства от общественно опасного посягательства путем причинения тому, кто посягает, вреда, необходимого и достаточного в данной обстановке для немедленного предотвращения или прекращения посягательства, если при этом не было допущено превышения пределов необходимой обороны».

В отдельных случаях, а именно – нападение вооруженного лица, нападение группы лиц или противоправное насильственное вторжение в жилище или иное помещение, Уголовным кодексом Украины определено, что вред, причиненный лицу, которое посягает, не ограниченный никакими пределами, вплоть до лишения жизни того, кто посягает.

Как установлено судом в приговоре, удар ножом подсудимый нанес потерпевшей В., защищаясь от незаконного проникновения в его жилище и нападения на него со стороны М. и В., что создавало реальную угрозу причинения вреда его жизни и здоровью.

«Учитывая изложенное и подтверждая право защищать свою жизнь и здоровье от противоправных посягательств, Верховный Суд отменил обжалуемые приговор и определение и закрыл уголовное производство в связи с отсутствием в деянии состава преступления», – говорится в сообщении ВСУ.

Подробнее с постановлением можно ознакомиться здесь.

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