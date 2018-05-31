Президент Украины Петр Порошенко объявил десятилетие украинского языка. Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.
Об этом глава государства сообщил на своей странице в Twitter.
«Принял решение о том, что в 2018 году мы объявляем десятилетие украинского языка. Подписываю указ «О неотложных мерах по укреплению государственного статуса украинского языка и содействие созданию единого культурного пространства Украины», – написал Порошенко.
Принял решение о том, что в 2018 году мы объявляем десятилетие украинского языка.— Петр Порошенко (@poroshenko) 31 мая 2018 г.
Подписываю указ «О неотложных мерах по укреплению государственного статуса украинского языка и содействие созданию единого культурного пространства Украины».