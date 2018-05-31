По поручению Порошенко Украина отзывает двух послов из органов СНГ

Украина отзывает 2 дипломатов из состава уставных органов Содружества Независимых Государств (СНГ) в соответствии с поручением Президента Украины Петра Порошенко.

Об этом говорится в ответе Министерства иностранных дел (МИД) Украины на запрос «Украинских Новостей».

Как сообщает МИД, несмотря на то, что в свое время Украина не подписала Устав СНГ, представители нашего государства до 2014 года принимали полноформатное участие в работе 3 уставных органов Содружества – Совета глав государств, Совета глав правительств и Совета министров иностранных дел. После 2014 года украинская сторона приостановила свое участие в деятельности этих органов.

Также Украина имела свои квотные должности в координационном органе СНГ – Исполнительном комитете (заместитель председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ, директор правового департамента, заместитель директора департамента экономического сотрудничества – начальник отдела), однако в 2014 году отозвала своих представителей и с того времени не заполняет данные квоты.

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